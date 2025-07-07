В США оценили информацию о незаконном проникновении иранцев в страну

США следят за сообщениями о попытках нелегального проникновения иранцев в страну

США пристально следят за сообщениями о попытках нелегального проникновения иранцев в страну с помощью мексиканских наркокартелей. Об этом заявил куратор вопросов охраны границы в Белом доме Том Хоман, передает РИА Новости.

«Я не могу это комментировать, но мы в курсе, и мы этим полноценно занимаемся», — ответил представитель американской администрации на вопрос журналистов.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа усилила наблюдение за возможными агентами террористических ячеек в США, поддерживаемых Ираном. По словам официальных лиц США, с начала конфликта между Ираном и Израилем директор ФБР Каш Патель активизировал усилия по отслеживанию возможных внутренних ячеек, связанных с «Хезболлой» — признанной США иностранной террористической организацией, поддерживаемой Ираном.