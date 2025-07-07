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02:59, 7 июля 2025Бывший СССР

В США оценили тактику России по взятию Красноармейска в кольцо

ISW: Армия России намерена взять в кольцо Покровск, наступая к Доброполью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Армия России намерена взять в кольцо Красноармейск (украинское название — Покровск), наступая к Доброполью. Тактику военных оценили в Американском институте изучения войны (ISW), его заявление цитирует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что российское командование может использовать выступ между Красноармейском и Дзержинском (украинское название — Торецк), чтобы охватить город с севера и северо-востока или обойти оборону Константиновки с юго-запада.

ISW считает, что российские войска могут попытаться пройти между Добропольем и Константиновкой, чтобы обойти линию украинских укреплений без прямого штурма.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщили, что Красноармейску и Димитрову (украинское название — Мирноград) грозит оперативное окружение.

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