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07:00, 7 июля 2025Ценности

Внешность популярного рэпера на фото в шортах расстроила фанатов

Мария Винар

Фото: Backgrid / Legion-Media

Популярный хип-хоп исполнитель Халед Мохамед Халед, более известный как DJ Khaled, попал в объективы папарацци во время отдыха и расстроил фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

49-летнего рэпера заметили на Карибских островах. Он прогуливался по пляжу в ярко-зеленых шортах, которые соскользнули и частично оголили его ягодицы. Уличным фотографам удалось снять этот момент, когда знаменитость повернулся к ним спиной.

Пользователи сети, в свою очередь, обратили внимание на фигуру рэпера и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Сзади он похож на Lizzo», «Он несколько лет назад начинал худеть. Грустно видеть его таким», «Парню следует пропускать как минимум десять приемов пищи в день», «Бедный парень. Как его сердце до сих пор работает?», «Не очень хорошо выглядит», «Единственная знаменитость в Лос-Анджелесе, не использующая "Оземпик"» — высказывались они.

Ранее пользователи сети обругали американского актера Брэда Питта за моложавую внешность.

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