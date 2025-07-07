Военкоры раскрыли подробности ночного удара по объектам ВСУ

Военкоры сообщили об ударе по объектам ВСУ в Одессе, Киеве и Харькове

Российские военные в ночь на 7 июля нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких украинских регионах. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что в Одессе и Одесской области были поражены объекты ВСУ, расположенные в портовой зоне и на южном побережье. В Киеве, по информации «РВ», не менее десяти российских беспилотников нанесли удары по складу ракетного вооружения, предприятиям, на которых производили дроны, и зданию военкомата.

«Харьков и Изюм: удары по складам и другим объектам ВСУ», — добавили военкоры.

В ночь на 7 июля в Киеве работали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявлял глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.