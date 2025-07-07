Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:56, 7 июля 2025Бывший СССР

Военкоры раскрыли подробности ночного удара по объектам ВСУ

Военкоры сообщили об ударе по объектам ВСУ в Одессе, Киеве и Харькове
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские военные в ночь на 7 июля нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких украинских регионах. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что в Одессе и Одесской области были поражены объекты ВСУ, расположенные в портовой зоне и на южном побережье. В Киеве, по информации «РВ», не менее десяти российских беспилотников нанесли удары по складу ракетного вооружения, предприятиям, на которых производили дроны, и зданию военкомата.

«Харьков и Изюм: удары по складам и другим объектам ВСУ», — добавили военкоры.

В ночь на 7 июля в Киеве работали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявлял глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Чистки и политический хаос. Чем грозит Украине приостановка помощи США и как она обострила конфликт во властных кругах?

    Голый россиянин убегал от гаишников по проезжей части и попал на видео

    Жена Канье Уэста показала полуобнаженную грудь на камеру

    Популярный певец и 16-летняя дочь Пересильд перестали скрывать роман

    Никас Сафронов ответил на сообщения об установленном им рекорде по количеству штрафов

    Минюст США и ФБР раскрыли некоторые детали по делу Эпштейна

    Стало известно о смене тактики ВСУ по одной причине

    Россиянам назвали предел урезания премий

    Раскрыты планы Израиля после войны с Ираном

    Толпы спящих на полу пассажиров попали на видео в российских аэропортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости