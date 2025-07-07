Беженка Воробьева: ВСУ угрожали испытать новое оружие на жителях Дзержинска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) угрожали мирным жителям Дзержинска (украинское название — Торецк) испытать на них новое оружие. Об этом рассказала беженка Неля Воробьева, передает РИА Новости.

«Они нас называли смертниками. Сказали: "Раз вы тут жили, значит, вы тут и останетесь". Ну, то есть они не дадут нам уехать никуда, в этом смысле. (...) Сказали: "У нас тут полигон, мы будем тут испытывать на вас все. Оружие новое"», — уточнила Воробьева.

По ее словам, украинские военные заявляли об этом на городском рынке Дзержинска. Беженка уточнила, что это произошло до подхода армии России к населенному пункту.

Воробьева также сообщила, что ВСУ застрелили собаку и ее хозяина на рынке Дзержинска. Она уточнила, что ситуация случилась при свидетелях из числа местных жителей.

