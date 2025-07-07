Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:21, 7 июля 2025Россия

Беженка рассказала об убийстве ВСУ собаки и ее хозяина

Беженка Воробьева заявила, что ВСУ застрелили на рынке собаку и ее хозяина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

Украинские боевики во время оккупации Дзержинска в ДНР застрелили на рынке собаку, а затем и ее хозяина. Об этом РИА Новости рассказала беженка Неля Воробьева.

«Она на них гавкнула, они ее пристрелили. Он за нее вступился. Ну, то есть, возмутился. Что ж вы делаете? Но они его тоже пристрелили», — отметил он.

По словам беженки, убийство произошло при свидетелях из числа местных жителей, которых украинские боевики не воспринимали как людей.

Ранее беженка рассказала, что ВСУ угрожали мирным жителям Дзержинска. «ВСУ сказали — если будете ходить через эту территорию, хотя это обычная территория, там тропинка была к нашему дому. Они сказали — будут стрелять на поражение», — сообщила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Лавров выступили на саммите БРИКС. Что сказали они и другие лидеры о ситуации в мире?

    Запад обвинили в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    В Госдуме уличили Украину в отсутствии собственного плана мира

    В Турции рассказали о проникновении украинских спецслужб в европейскую дипмиссию

    Пилоты развернули самолет в небе из-за сообщения из трех букв в телефоне пассажира

    Уникальные орудия переписали историю каменного века

    Мужчина отомстил другу-священнику за лицемерие и походы к проституткам

    Беженка рассказала об убийстве ВСУ собаки и ее хозяина

    ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников

    Стало известно о колоссальных потерях бригады ВСУ в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости