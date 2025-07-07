Беженка рассказала об убийстве ВСУ собаки и ее хозяина

Беженка Воробьева заявила, что ВСУ застрелили на рынке собаку и ее хозяина

Украинские боевики во время оккупации Дзержинска в ДНР застрелили на рынке собаку, а затем и ее хозяина. Об этом РИА Новости рассказала беженка Неля Воробьева.

«Она на них гавкнула, они ее пристрелили. Он за нее вступился. Ну, то есть, возмутился. Что ж вы делаете? Но они его тоже пристрелили», — отметил он.

По словам беженки, убийство произошло при свидетелях из числа местных жителей, которых украинские боевики не воспринимали как людей.

Ранее беженка рассказала, что ВСУ угрожали мирным жителям Дзержинска. «ВСУ сказали — если будете ходить через эту территорию, хотя это обычная территория, там тропинка была к нашему дому. Они сказали — будут стрелять на поражение», — сообщила она.