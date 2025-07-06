Беженка из ДНР рассказала о спасении от дрона ВСУ

РИА Новости: Беженка выжила при ударе дрона ВСУ благодаря виноградной лозе

Беженка из Дзержинска (украинское название — Торецк) Донецкой народной республики (ДНР) рассказала, что выжила при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ее дому благодаря виноградной лозе. Историей спасения она поделилась в беседе с РИА Новости.

«Мой (муж) пошел за дровами. И я увидела, что над ним висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами (...) и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс», — рассказала женщина.

По ее словам, взрывное устройство застряло в виноградной арке, что замедлило его активацию и спасло жизнь людям. Беженка подчеркнула, что позиция ВСУ находилась рядом с их домом.

Ранее беженка рассказала, что ВСУ угрожали мирным жителям Дзержинска. «ВСУ сказали — если будете ходить через эту территорию, хотя это обычная территория, там тропинка была к нашему дому. Они сказали — будут стрелять на поражение», — сообщила она.