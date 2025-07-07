За час Пулково принял четыре рейса

Аэропорт Пулково принял четыре рейса, пока был открыт на час

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково за один час — с 21:30 до 22:30 — приземлились четыре рейса. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

«За время кратковременного открытия воздушного пространства аэропорт принял четыре рейса», — говорится в сообщении. Там отмечается, что приземлиться смогли самолеты из Ставрополя, Минеральных Вод, Ульяновска и Ташкента.

Кроме того, из аэропорта в этот же период вылетели пять рейсов — в Стамбул, Хабаровск, Чебоксары, Калининград и Новосибирск.

Ранее Пулково принял решение кратковременно открыть воздушное пространство.