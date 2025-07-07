Зеленский раскрыл детали разговора с одним европейским политиком

Зеленский обсудил со Стармером финансирование производства дронов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим европейским коллегой, премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Детали разговора украинский лидер раскрыл в своем Telegram-канале.

«Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков», — написал он.

По словам политика, во время разговора также обсуждалась встреча коалиции желающих. Лидеры договорились усилить другие форматы сотрудничества с партнерами Украины, в том числе формат «Рамштайн».

Ранее Зеленский раскрыл возможности Киева по производству дронов. По его словам, Украина может производить 8 миллионов дронов, но ей не хватает денег.