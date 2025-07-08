19-летнюю невесту Лепса госпитализировали

Невесту певца Григория Лепса Аврору Кибу госпитализировали

Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба сообщила, что попала в больницу. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя Киба опубликовала фотографию, сделанную в больничной палате. На снимке видна рука девушки под капельницей.

«Друзья, я сильно приболела. Надеюсь, скоро к вам вернусь», — подписала фото Киба.

В июне невеста Лепса также заявляла о госпитализации. По словам девушки, ей потребовалась помощь врачей из-за переохлаждения на съемках реалити-шоу в Марокко. Под наблюдением медиков она находилась в течение недели.

Ранее участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова, также известная как певица Margo, раскрыла причину, по которой Киба влюбилась в 62-летнего Григория Лепса.