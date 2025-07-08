«Черные» доходы российского генерала пересчитали и оценили в десятки миллионов рублей

Экс-глава ГУ МЧС РФ по Самарской области Бойко получил взяток на 73 млн рублей

Бывший начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко обвиняется в получении взяток на сумму 73 миллиона рублей. Об этом сообщила представитель гособвинения в суде Самары, где начался процесс над генералом, передает РИА Новости.

По данным прокуратуры, Бойко получал деньги от учредителя коммерческой организации Яна Гущина. Нелегальный заработок генерал МЧС получал с 1 января 2020 года по декабрь 2023-го. Помимо ежемесячных «черных» доходов ему шли откаты в размере 15 процентов от заключенных с компаниями Гущина контрактов по обеспечению пожарной безопасности и звукового оповещения гражданской безопасности в Самарской области.

Первоначально следствие оценило размер взяток в 25 миллионов рублей, но к началу процесса сумму незаконного вознаграждения пересчитали. Бойко грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, добавила прокурор.

19 декабря 2023 года Басманный суд Москвы отправил генерала под арест. Он свою вину в коррупции признал полностью.