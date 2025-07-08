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03:31, 8 июля 2025Из жизни

Дайверы нашли под водой машину с останками исчезнувшего 15 лет назад мужчины

В США под водой нашли останки пожилого мужчины, пропавшего 15 лет назад
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: people.com

На острове Лонг-Айленд, США, волонтеры подняли со дна моря машину с останками Роберта Лонга — пожилого мужчины, исчезнувшего 15 лет назад. Об этом пишет People.

Соучредитель организации по поиску пропавших без вести Exploring With a Mission Уильям Макинтош рассказал, что давно искал останки Роберта вместе со своим партнером — дайвером Дэном. Они исследовали несколько мест, пока их сонар не наткнулся на машину Chrysler PT Cruiser в гавани Маунт-Синай. Таким же автомобилем владел Роберт.

Машина была покрыта илом и облеплена ракушками, между которыми сновали морские животные. Внутри Дэн смог найти одну человеческую кость. Он выплыл с ней на сушу и сообщил о жуткой находке властям. На следующий день он снова погрузился к машине и увидел под водой останки мужчины. Дэн и Уильям уверены, что они принадлежат Роберту.

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В последний раз Роберта видели в декабре 2010 года. 62-летний мужчина сел за руль Chrysler PT Cruiser 2007 года, уехал и не вернулся.

Жена Роберта Джоан поблагодарила Уильяма и Дэна за помощь. Она была уверена, что Роберт находится именно в гавани Маунт-Синай, что подтвердилось.

Ранее сообщалось, что в США благодаря подкасту нашли останки пропавшей женщины и раскрыли дело 42-летней давности. Дайверы нашли их в затопленной машине в районе Элджина.

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