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03:30, 7 апреля 2025Из жизни

Полиция нашла останки пропавшей в 1983 году женщины благодаря подкасту

В США подкаст помог раскрыть дело 42-летней давности
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Karen Schepers

Karen Schepers. Фото: Elgin Police Department

В США благодаря подкасту нашли останки пропавшей женщины и раскрыли дело 42-летней давности. Об этом пишет News 10.

Полиция города Элджин, штат Иллинойс, раскрыла дело об исчезновении 23-летней Карен Шепперс. Она пропала в Чикаго 16 апреля 1983 года, когда возвращалась на машине из бара, где отдыхала с коллегами. В то время расследование быстро зашло в тупик, и его приостановили. К делу возвращались в конце 1980-х, а затем в 2010 году, но все попытки не давали результатов.

В 2024 году полиция Элджина создала подразделение по расследованию старых нераскрытых дел и вновь занялось поиском следов Шеперс. Вскоре после этого глава полицейского департамента Ана Лалли поручила детективам Эндрю Хаутону и Мэтту Вартаняну запустить подкаст о нераскрытых делах полиции Элджина. Подкаст вышел в эфир 20 января 2025 и был посвящен исчезновению Шеперс. В первом выпуске Хаутон и Вартанян изложили шесть теорий, которые они планировали рассмотреть.

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Детективы приняли во внимание, что река Фокс затопила окрестности в апреле 1983-го и уровень воды в районе Элджина был необычайно высоким в момент исчезновения Шепперс. На помощь полиции пришла некоммерческая дайверская организация Chaos Divers. 24 марта недалеко от лодочного причала дайверы обнаружили затонувший автомобиль, с номерным знаком, который совпадал с номером машины Шеперс. Автомобиль извлекли из воды, в нем нашли человеческие останки. Позже судмедэксперты подтвердили, что они принадлежат пропавшей девушке.

Ранее сообщалось, что в США идентифицированы останки, найденные в 2007 году на пляже в штате Вашингтон. Выяснилось, что они принадлежали 17-летнему канадцу.

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