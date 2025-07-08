Доктор Мясников предупредил россиян о таящейся на шведском столе опасности

Врач Мясников заявил, что соусы на шведском столе заражены кишечной палочкой

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что на шведских столах дорогих отелей таится опасность. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, все соусы на столах в ресторанах и отелях заражены кишечной палочкой. «Шведский стол в самых дорогих ресторанах Индии, Таиланда, Египта и так далее — это поставщик отравлений, тяжелых поносов», — предупредил Мясников.

Он также добавил, что приготовленная еда не должна лежать вне холодильника больше часа. Кроме того, подчеркнул доктор, отравиться на отдыхе можно из-за льда, сделанного из воды неизвестного происхождения.

Ранее Мясников призвал людей с атеросклерозом не читать новости. Врач объяснил, что стресс от новостной информации может привести к проблемам с сердцем.