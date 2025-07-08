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10:46, 8 июля 2025Ценности

Экстремально похудевшая рэперша Lizzo разместила ролик в откровенном купальнике

Рэперша Lizzo разместила ролик в откровенном коралловом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: @lizzobeeating

Экстремально похудевшая американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), разместила ролик в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость предстала перед камерой в слитном коралловом купальнике на широких бретелях. Исполнительница с распущенными светлыми волосами позировала у открытого бассейна. При этом она продемонстрировала фигуру после снижения веса. Образ завершил массивный кулон на шее.

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Ранее в июле рэперша Lizzo попала на обложку спортивного журнала после признания в приеме «Оземпика». Рэперша снялась в бордовом спортивном бюстгальтере, облегающих шортах и укороченном лонгсливе.

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