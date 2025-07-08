Ирина Розанова показала внешность 69-летней актрисы Елены Сафоновой на фото

Ирина Розанова показала совместные фото с 69-летней актрисой Еленой Сафоновой

Советская и российская актриса Ирина Розанова показала внешность 69-летней коллеги Елены Сафоновой на совместных фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезды снялись, сидя рядом в черных куртках. При этом Сафонова также надела черно-белую кофту, убрала волосы от лица и сделала макияж в естественной цветовой гамме. В свою очередь, Розанова уложила волосы с объемом у корней, нанесла на губы розовую помаду и дополнила образ очками в черной оправе. «Мы из прошлого века», — указала в подписи автор публикации.

Поклонники высказались о кадре в комментариях. «Потрясающие актрисы и самые обаятельные женщины!», «Красавицы», «Как вы прекрасны!», «Какое счастье — видеть живых прекрасных женщин, красиво принимающих свой возраст», — восхитились юзеры.

В мае пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Осман описала новую внешность 69-летней российской актрисы Натальи Андрейченко фразой «рот неестественно растянут».