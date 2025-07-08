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15:57, 8 июля 2025Экономика

Ласточки заставили строителей перенести стройку в российском городе

В Соликамске строители перенесли стройку ради ласточек
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Соликамске Пермского края строители решили перенести работы ради ласточек. Птицы устроили гнезда на месте стройки, пишет «Подъем».

Стройка проводилась в районе набережной. Подрядчик выкопал небольшой карьер для временного пользования, но, когда пришло время его засыпать, строители обнаружили множество гнезд в песчаном откосе. Архитектурное бюро Isaev Architects, которое заказало работы, совместно с подрядчиком приняли решение продолжить работы на другом участке, чтобы дать ласточкам вывести потомство в понравившемся месте. В результате около ста птичьих семей смогли благополучно обзавестись птенцами.

К настоящему моменту птенцы уже выросли и все ласточки разлетелись. В бюро отметили, что стройка не была приостановлена, так как все это время работы продолжались в другом месте. Сроки сдачи объекта будут соблюдены.

Ранее на Камчатке решили временно закрыть популярную среди туристов Долину гейзеров, чтобы обеспечить тишину и не тревожить медведей в брачный период.

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