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19:38, 8 июля 2025Культура

Лидера российской группы признали виновным в дискредитации ВС РФ

Лидера группы Slaughter to Prevail Шиколая оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Андрей Шеньшаков

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Лидер российской музыкальной группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, известный под псевдонимом Alex Terrible, признан виновным в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы.

Сообщается, что артист был привлечен к административной ответственности «за публичные действия, направленные на дискредитацию» Российской армии.

Согласно постановлению Нагатинского районного суда столицы, Шиколай признан виновным в совершении правонарушения части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Ему было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в отношении лидера скандальной российской группы возбудили дело о дискредитации ВС РФ. Также в этом году Шиколая задерживали за съемки клипа в подмосковной Лобне: у него не было соответствующего разрешения.

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