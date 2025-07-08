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13:04, 8 июля 2025Моя страна

Мама-олень попала на камеру в российском заповеднике вместе с маленькой копией

Олениха и олененок попали в объектив фотоловушки в заповеднике Приморского края
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал ««Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Самка пятнистого оленя попала в объектив фотоловушки вместе с олененком в Приморском крае. Снимки камеры публикует Telegram-канал заповедника «Земля леопарда».

В посте отмечается, что мама-олень бережно охраняет свою маленькую копию, пока детеныш полностью находится под ее опекой. Повзрослев, он начнет жить самостоятельно.

«Самки приносят на свет одного, реже двух оленят», — добавили в заповеднике. Отмечается, что вес новорожденного равен весу взрослого домашнего кота — 4-7 килограммов.

Ранее в том же заповеднике сделали фото «лесного барбершопа». На снимке видно, как ворона общипывает кабанов.

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