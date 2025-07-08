На Украине назвали срок начала переговоров о вступлении в ЕС

Стефанишина: Украина готова в июле начать предметное обсуждение вступления в ЕС

Украина готова открыть три переговорных кластера о вступлении в Европейский союз (ЕС) уже в июле. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, передает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«Украина готова в июле открывать первые три переговорных кластера о вступлении в ЕС», — сказано в публикации.

Отмечается, что обсуждение первого кластера, который включает ключевые области, такие как верховенство закона, демократия, права человека, экономические критерии, будет проходить совместно с Молдовой.