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10:36, 8 июля 2025Бывший СССР

На Украине назвали срок начала переговоров о вступлении в ЕС

Стефанишина: Украина готова в июле начать предметное обсуждение вступления в ЕС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина готова открыть три переговорных кластера о вступлении в Европейский союз (ЕС) уже в июле. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, передает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«Украина готова в июле открывать первые три переговорных кластера о вступлении в ЕС», — сказано в публикации.

Отмечается, что обсуждение первого кластера, который включает ключевые области, такие как верховенство закона, демократия, права человека, экономические критерии, будет проходить совместно с Молдовой.

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