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16:11, 8 июля 2025Бывший СССР

На Украине умерла пытавшаяся спасти сына от мобилизации женщина

На Украине женщина умерла после попытки спасти сына от мобилизации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Женщина умерла в Харьковской области после попытки спасти сына от принудительной мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В Мерефе под Харьковом женщина умерла, пытаясь догнать бусик с принудительно мобилизованным сыном», — пишет издание.

На видео, представленном изданием, видно, как женщина пытается заблокировать автобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), после чего бежит за ним и падает на землю. Женщина, как отмечается, скончалась в машине скорой помощи.

Ранее командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий заявил, что украинцев, которые поддерживают российские удары по ТЦК, необходимо судить и сажать по статье о госизмене. Он выразил уверенность, что Служба безопасности Украины должна уничтожать таких людей, потому что они выбрали сторону «врага».

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