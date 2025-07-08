На Украине женщина умерла после попытки спасти сына от мобилизации

Женщина умерла в Харьковской области после попытки спасти сына от принудительной мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В Мерефе под Харьковом женщина умерла, пытаясь догнать бусик с принудительно мобилизованным сыном», — пишет издание.

На видео, представленном изданием, видно, как женщина пытается заблокировать автобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), после чего бежит за ним и падает на землю. Женщина, как отмечается, скончалась в машине скорой помощи.

Ранее командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий заявил, что украинцев, которые поддерживают российские удары по ТЦК, необходимо судить и сажать по статье о госизмене. Он выразил уверенность, что Служба безопасности Украины должна уничтожать таких людей, потому что они выбрали сторону «врага».