Надгробный камень раздавил маленького мальчика на кладбище

В Великобритании надгробный камень раздавил мальчика на кладбище

В британском графстве Ланкашир надгробный камень упал на четырехлетнего мальчика на кладбище и раздавил его. Об этом сообщает Lancashire Telegraph.

Трагическое происшествие случилось около часа дня в субботу, 5 июля, на кладбище Ротенстолл. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб не смогли спасти ребенка.

После короткого расследования полицейские выяснили, что произошедшее было несчастным случаем. Дело передали на рассмотрение коронеру. Сотрудники полиции Ланкашира выразили соболезнования семье мальчика.

В декабре 2024 года сообщалось, что в Таиланде огромная статуя Будды обрушилась на монахов, занимавшихся ее установкой. Пострадали шесть человек, одного их которых врачам спасти не удалось.

