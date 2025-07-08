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00:31, 8 июля 2025Из жизни

Надгробный камень раздавил маленького мальчика на кладбище

В Великобритании надгробный камень раздавил мальчика на кладбище
Никита Савин
Никита Савин

Фото: сервис Google Street View

В британском графстве Ланкашир надгробный камень упал на четырехлетнего мальчика на кладбище и раздавил его. Об этом сообщает Lancashire Telegraph.

Трагическое происшествие случилось около часа дня в субботу, 5 июля, на кладбище Ротенстолл. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб не смогли спасти ребенка.

После короткого расследования полицейские выяснили, что произошедшее было несчастным случаем. Дело передали на рассмотрение коронеру. Сотрудники полиции Ланкашира выразили соболезнования семье мальчика.

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