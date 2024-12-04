12-метровая статуя Будды обрушилась на монахов из-за «злых духов»

В Таиланде 12-метровая статуя Будды упала на монаха и убила его

В одном из монастырей Таиланда огромная статуя Будды упала на людей. Об этом пишет The Thaiger.

29 ноября в монастыре на берегу реки Меконг в провинции Амнатчарен монахи занимались установкой 12-метровой статуи Будды. Они снимали формы с бетонного основания, когда Будда внезапно обрушился. Под обломками оказались шестеро мужчин. Одного из них спасти не удалось, пятеро других получили травмы разной степени тяжести.

Местные жители считают, что причиной обрушения статуи Будды стали злые духи. По их словам, во время строительства статуи произошло несколько несчастных случаев — и это неспроста. Люди утверждают, что на месте статуи раньше стоял старинный дом, и духи, связанные с землей, могли быть недовольны изменениями. В то же время настоятель монастыря Вирачате Чинвангсо объяснил, что монах-прораб был из другого храма и решил снять формы со статуи всего через день после заливки бетона. Хотя это обеспокоило настоятеля, прораб заверил его в безопасности это процесса. Вирачате отверг спекуляции о сверхъестественном вмешательстве, объяснив обрушение инженерными просчетами. Несмотря на это, он пообещал провести ритуал, чтобы отогнать злонамеренных духов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде буддийский монах из провинции Чумпхон при помощи ложки расправился с мужчиной в храме после спора о выдаче еды. Позже выяснилось, что в юности у нападавшего развилось некое психическое отклонение после автомобильной аварии.