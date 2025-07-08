Назван порядок действий при тепловом ударе

Врач Наварро посоветовала при тепловом ударе использовать мокрые полотенца

Врач Соледад Наварро заявила, что тепловой удар может привести не только к серьезным проблемам со здоровьем, но и к летальному исходу. В беседе с изданием Hola она назвала порядок действий в экстренной ситуации.

По словам Наварро, при тепловом ударе главной целью является снижение температуры тела. «Отведите человека в тень, охладите его любыми доступными способами», — посоветовала она.

Для этого, продолжила врач, можно использовать ванну с холодной водой, веер, пакеты со льдом или мокрые полотенца. До прибытия скорой помощи необходимо, чтобы человек лежал с приподнятыми ногами в проветриваемом помещении. Кроме того, важно расстегнуть на нем одежду, заключила Наварро.

Ранее терапевт Ирина Ярцева рассказала, какую одежду следует выбирать в жару. По ее словам, в этот период стоит носить хлопковые или льняные вещи.