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18:28, 8 июля 2025Забота о себе

Назван порядок действий при тепловом ударе

Врач Наварро посоветовала при тепловом ударе использовать мокрые полотенца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SimpleImages / Getty Images

Врач Соледад Наварро заявила, что тепловой удар может привести не только к серьезным проблемам со здоровьем, но и к летальному исходу. В беседе с изданием Hola она назвала порядок действий в экстренной ситуации.

По словам Наварро, при тепловом ударе главной целью является снижение температуры тела. «Отведите человека в тень, охладите его любыми доступными способами», — посоветовала она.

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Для этого, продолжила врач, можно использовать ванну с холодной водой, веер, пакеты со льдом или мокрые полотенца. До прибытия скорой помощи необходимо, чтобы человек лежал с приподнятыми ногами в проветриваемом помещении. Кроме того, важно расстегнуть на нем одежду, заключила Наварро.

Ранее терапевт Ирина Ярцева рассказала, какую одежду следует выбирать в жару. По ее словам, в этот период стоит носить хлопковые или льняные вещи.

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