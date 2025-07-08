Опрокинутый микроавтобус с пострадавшими россиянами попал на видео

В Подмосковье СК возбудил дело после того, как опрокинулся микроавтобус с людьми

Опрокинутый в подмосковном Ступино микроавтобус с пострадавшими 15 пассажирами попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

На оперативном видео снят перевернутый микровтобус и работающие на месте происшествия силовики.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

ЧП произошло в районе села Старая Ситня около полудня. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате пострадали 15 человек.

