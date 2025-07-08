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04:16, 8 июля 2025Ценности

Папарацци сняли 47-летнего Тома Брэди с голым торсом под душем

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: LAGENCIA PRESS / DJ SERGIO GARRI / Legion-media.com

Папарацци сняли американского футболиста Тома Брэди в откровенном виде под душем. Соответствующий кадры публикует Page Six.

47-летний спортсмен попал в объектив уличных фотографов во время прогулки на яхте на Ибице, Испания. На размещенных кадрах знаменитость принимал душ на открытом воздухе, демонстрируя голый рельефный торс. При этом звезда был запечатлен в темно-синих шортах.

Фото: LAGENCIA PRESS / DJ SERGIO GARRI / Legion-media.com

На еще одном снимке Брэди предстал с маской для плавания, окунаясь в воду. Известно, что футболист проводит отпуск с 12-летней дочерью от бывшей жены, модели Жизель Бюндхен.

В мае популярный 50-летний телеведущий снялся с голым торсом для журнала. Ведущий ток-шоу «Этим утром» (This Morning) предстал на обложке в темно-синих шортах.

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