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20:20, 20 мая 2025Ценности

Популярный 50-летний телеведущий снялся с голым торсом для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: David Venni для Men's Health

Популярный телеведущий Бен Шепард снялся в откровенном виде для журнала Men's Health UK. Соответствующий снимок появился на сайте издания.

50-летний ведущий ток-шоу «Этим утром» (This Morning) предстал на обложке в темно-синих шортах. При этом он отказался от одежды в верхней части тела, демонстрируя голый рельефный торс.

Известно, что впервые Шепард принял участие в съемке данного журнала 12 лет назад. Тогда он совмещал работу с регулярными тренировками и воспитанием двух сыновей.

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К своим 50 годам звезда решил устроить челлендж и вернуться в прежнюю форму. «Я начал за 50 дней до своего дня рождения, поставив себе вызов, чтобы проверить, смогу ли я быть в той же форме, в которой я был на съемках Men's Health в 2012 году», — рассказал он.

В апреле папарацци сняли популярного 61-летнего актера с голым торсом. Уличные фотографы запечатлели звезду фильма «Молодая кровь» Роба Лоу.

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