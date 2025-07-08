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10:17, 8 июля 2025Россия

Появилось видео с загоревшимся после падения самолета жилым домом в российском городе

Shot опубликовал видео с пожаром на месте падения самолета в Казани
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с пожаром на месте падения учебного самолета на участок жилого дома в СНТ в районе поселка Дербышки, входящего в состав Казани. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно частный участок, на котором возникло мощное возгорание. Рядом разбросаны погнутые железные обломки, похожие на часть забора.

По информации издания, самолет Cessna 337 Skymaster упал прямо на жилой дом.

Ранее в районе города Кулебаки Нижегородской области потерпел крушение сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Как сообщили в Минобороны России, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, когда при заходе на посадку отказала система одной из стоек шасси. Самостоятельно исправить поломку экипажу из двух человек не удалось. Тогда ему было приказано вывести самолет в безопасную зону и катапультироваться. Штурмана Су-34 спасти не удалось.

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