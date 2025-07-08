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18:47, 8 июля 2025Россия

Путин поручил дать отпуск российскому штурмовику с одной целью

Путин поручил дать отпуск российскому штурмовику из-за свадьбы его сестры
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил дать отпуск российскому штурмовику Валерию Доонову для того, чтобы мужчина смог поприсутствовать на свадьбе своей сестры. Об этом сообщил замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко, его слова приводит ТАСС.

Кириенко во время выступления на сцене Национального центра «Россия» поинтересовался, присутствуют ли в зале Александр Васильковский и его невеста Диана Доонова. Он рассказал, что девушка мечтала о том, чтобы на ее свадьбу смог попасть ее брат. Однако Валерий находился на передовой в зоне проведения спецоперации.

«Когда президенту, Диан, доложили, что у вас есть такая мечта, чтобы ваш любимый брат смог побывать на вашей свадьбе, верховный главнокомандующий принял соответствующее решение. Я попрошу героя специальной военной операции Валерия Доонова выйти на эту сцену», — сказал Кириенко.

Штурмовик, прихрамывая, вышел из-за кулис с огромным букетом цветов, после чего Диана сразу же обняла брата.

Ранее Путин наградил медалью «Золотая Звезда» Героя России штурмовика Андрея Григорьева, который одолел в рукопашном бою военнослужащего Вооруженных сил Украины. Видео схватки военных в Донецкой народной республике распространилось в сети в начале января 2025 года.

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