Забота о себе
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16:28, 8 июля 2025Забота о себе

Раскрыто простое и эффективное правило для борьбы с ленью

Психолог Рамирес предложила ленивым людям воспользоваться правилом пяти минут
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chay_Tee / Shutterstock / Fotodom

Психолог Патрисия Рамирес заявила, что лень можно побороть, если следовать одному простому, но эффективному правилу. Его специалистка раскрыла в беседе с изданием Hola.

По словам Рамирес, ленивым людям стоит воспользоваться правилом «пяти минут». «Пообещайте себе делать какое-то дело всего пять минут. Если после этого времени вы действительно не сможете продолжать, дайте себе разрешение остановиться», — предложила она.

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Психолог уверяет, что в большинстве случаев, если человек взялся за какое-то дело, он, сам того не осознавая, продолжит выполнять его до конца.

Тем временем врач Мария Санчес заявила, что лень стоит отличать от прокрастинации. Последняя является способом борьбы со сложными эмоциями, вызванными определенными задачами, объяснила она.

Ранее нейропсихолог Ольга Бакшутова рассказала, как справиться с нежеланием работать. Она посоветовала трудиться по таймеру с короткими перерывами.

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