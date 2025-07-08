Россиянам напомнили о риске автоматического взыскания долгов по налогам

«Известия»: В 2025-м налоговая может без суда взыскать долги с 4,5 млн россиян

Правительственная комиссия одобрила инициативу автоматического взыскания долгов по налогам. О рисках столкнуться с внесудебным списанием задолженностей напомнила газета «Известия».

Сейчас внесудебный порядок взыскания долгов по налогам действует лишь на бизнес, но власти хотят задействовать эту меру с ноября 2025 года и на граждан, которые не оспорят доначисления. Она может затронуть порядка 4,5 миллиона граждан.

Сейчас налоговая взыскивает долги с физлиц через суд, решение выносится без заседания и направляется приставам, но этот процесс занимает порядка года, из-за чего долг растет из-за пеней, госпошлины и исполнительского сбора. Согласно данным Минфина, отказ от судебной процедуры позволит сократить расходы граждан примерно на 13 тысяч рублей.

По словам гендиректора юридической компании «Митра» Юрия Мирзоева, схема будет работать так: налоговая уведомит человека через «Госуслуги» или личный кабинет на портале ФНС о необходимости заплатить. В случае, если он проигнорирует требования, инспекция вынесет решение о взыскании: сперва деньги спишут со счетов в банке, а в случае их нехватки подключат приставов, которые будут взыскивать средства за счет имущества. Но если гражданин подаст возражение, дело направят в суд.

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян — 59 процентов — не поддерживают идею введения в стране налога на тунеядство, однако каждый третий скорее одобряет ее. Самое большое понимание налог на тунеядство встречает у поколения 1948-1967 годов рождения, а вот среди россиян, родившихся в XXI веке, согласны с идеей только 19 процентов. Помимо налога, 45 процентов россиян хотели бы принятия закона, предусматривающего строгое наказание для тунеядцев, как было в СССР.