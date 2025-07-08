Россиянам рассказали о приводящих к зуду в ушах болезнях

Врач Волгина: Зуд и щекотание в ушах могут быть симптомами отита

Необычная жалоба на зуд или щекотку внутри уха может быть связана с разными серьезными заболеваниями, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что когда зуд в ушах касается детей, в первую очередь нужно исключить наличие инородного тела. Она объяснила, что маленькие дети часто играются с мелкими предметами и могут не обратить внимание, как и куда они пропали. Также зуд в ухе могут вызвать насекомые, которые случайно туда заползли или залетели, указала Волгина.

«Зуд может быть симптомом аллергии, если человек получил укус насекомого и в результате пораженный участок начал зудеть и отекать. В таком случае тоже необходима консультация специалиста для постановки правильного диагноза. Обычно назначаются противоаллергические мероприятия», — рассказала врач.

Кроме того, зуд и щекотание могут быть симптомами отита, добавила Волгина. В этой ситуации необходимо вовремя поставить диагноз и назначить правильное лечение — чаще с применением антибактериальных или противогрибковых средств, добавила она. Менее распространенной причиной этого ощущения собеседница «Ленты.ру» назвала стресс.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина объяснила, что сладким невозможно утолить жажду. Кроме того, глюкоза, которая содержится в таких напитках, вызывает обезвоживание, добавила она.