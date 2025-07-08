Россияне раскрыли истинное отношение к семейному отпуску

Большинство россиян (56 процентов опрошенных) признались, что семейный отпуск сближает. Истинное отношение к такому виду отдыха они раскрыли в исследовании платформы «Дзен» и «Эксмо-АСТ», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, еще 23 процента респондентов уверены, что совместный отдых всегда укрепляет семейные отношения. 32 процента отметили, что не замечают особенного влияния отпуска, так как и так близки со своей семьей.

В рейтинг самых популярных видов совместного досуга на отдыхе попали чтение книг и журналов (20 процентов), а также просмотр новостей (25 процентов). Среди других способов семейного отдыха респонденты чаще всего называли визиты к друзьям и/или родственникам (41 процент), активный отдых (38 процентов) и экскурсии по музеям и достопримечательностям (25 процентов).

Ранее аналитики выяснили, что россияне полюбили ездить в малые города страны. Популярность такого вида отдыха летом 2025 года возросла на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.