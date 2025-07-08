Россиянин в Абхазии упал с катамарана в море на глазах у жены и не выжил

МЧС Абхазии: Российский турист упал с катамарана в море и не выжил

Российский турист в Абхазии отправился на прогулку на катамаране и не выжил. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Уточняется, что инцидент произошел в 200 метрах от берега в Сухуме в районе набережной Диоскуров. Во время морской прогулки 52-летний Григорий С. упал в воду на глазах у жены.

Услышав крики женщины о помощи, на место прибыли спасатели. Они достали россиянина из воды, попытались его реанимировать и доставили в больницу. Однако спасти пострадавшего не удалось.

Ранее другой российский турист пошел плавать в море в Таиланде и не выжил. Мужчина проигнорировал красные флаги, предупреждающие об опасности во время шторма.

