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07:37, 8 июля 2025Силовые структуры

Россиянином заинтересовались после жалоб на него об избиении детей колючим шнуром

В Воронеже СК возбудил дело против отца, истязавшего детей колючим шнуром
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

В Воронеже следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, на которого пожаловались соседи из-за избиения малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье 117 («Истязание») УК РФ. Устанавливаются обстоятельства.

Поводом стали сообщения в социальных сетях. В них утверждалось, что мужчина избивает детей колючим шнуром, сами несовершеннолетние «немытые и голодные», выбираются из квартиры через окно или выбегают из подъезда голые. Всего же в семье четверо детей, и вместо кровати у них матрас.

Ранее сообщалось, что В Кировской области за истязание 16-летней сестры задержали 28-летнего мужчину.

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