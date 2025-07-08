Россиянином заинтересовались после жалоб на него об избиении детей колючим шнуром

В Воронеже следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, на которого пожаловались соседи из-за избиения малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
Дело расследуется по статье 117 («Истязание») УК РФ. Устанавливаются обстоятельства.
Поводом стали сообщения в социальных сетях. В них утверждалось, что мужчина избивает детей колючим шнуром, сами несовершеннолетние «немытые и голодные», выбираются из квартиры через окно или выбегают из подъезда голые. Всего же в семье четверо детей, и вместо кровати у них матрас.
Ранее сообщалось, что В Кировской области за истязание 16-летней сестры задержали 28-летнего мужчину.