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12:41, 8 июля 2025Силовые структуры

Россиянки жестко избили водителя троллейбуса и попали на видео

В Петербурге пассажирки избили водителя троллейбуса из-за замечания
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Петербурге две пассажирки избили водителя троллейбуса — 62-летнюю женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», предоставив видео.

Инцидент произошел в ночь на 4 июля на улице Адмирала Трибуца у перекрестка с улицей Летчика Лихолетова. Водитель сделала девушкам замечание о неоплате проезда. На кадрах видно, что они набросились на потерпевшую возле припаркованного троллейбуса. Оттащить нападавших удалось прохожим.

У пенсионерки диагностировали ушибы. Полицейские разыскивают нападавших.

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