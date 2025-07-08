Россиянки жестко избили водителя троллейбуса и попали на видео

В Петербурге пассажирки избили водителя троллейбуса из-за замечания

В Петербурге две пассажирки избили водителя троллейбуса — 62-летнюю женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», предоставив видео.

Инцидент произошел в ночь на 4 июля на улице Адмирала Трибуца у перекрестка с улицей Летчика Лихолетова. Водитель сделала девушкам замечание о неоплате проезда. На кадрах видно, что они набросились на потерпевшую возле припаркованного троллейбуса. Оттащить нападавших удалось прохожим.

У пенсионерки диагностировали ушибы. Полицейские разыскивают нападавших.