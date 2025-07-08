Силовики увезли из дома молодого россиянина из-за его постов

СК: Петербуржец публиковал призывы к терроризму в сети, возбуждено дело

В Санкт-Петербурге силовики задержали 20-летнего местного жителя за его посты в сети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

За молодым человеком приехали к его дому на Гражданском проспекте и увезли на допрос, отмечает «Фонтанка».

Следователи возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к террористической деятельности»). По данным ведомства, петербуржец с декабря 2023-го по апрель 2025 года с личного аккаунта в мессенджере публиковал комментарии, призывающие к терроризму. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Калининграде задержали мужчину за посты, которые «были направлены на вооруженную борьбу с российской властью».

