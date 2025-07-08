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19:51, 8 июля 2025Россия

Сразу десять населенных пунктов попали под удары ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил об ударах ВСУ по десяти населенным пунктам Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Сразу десять населенных пунктов в Белгородской области подверглись ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино частный дом атакован FPV-дроном — выбиты окна, посечены кровля и фасад. В селе Мешковое Шебекинского округа от ударов дронов повреждены остекление частного дома и инфраструктурный объект связи», — написал он.

В селе Новая Таволжанка, по словам главы области, сдетонировал FPV-дрон. Хутор Бондаренков также подвергся атаке. Там удар пришелся на жилой дом. Помимо этого, украинские беспилотники атаковали села Маломихайловка, Байцуры, Грушевка, Борисовка, Волчья Александровка, а также хутор Екатериновка.

Во всех перечисленных случаях пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Белгородской области беспилотники украинских войск подожгли поле с пшеницей и повредили 15 гражданских машин. Возгорание охватило территорию в три гектара, что превышает площадь четырех стандартных футбольных полей.

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