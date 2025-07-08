США захотели смены власти в европейских странах

Euobserver: Администрация Трампа готовится к смене власти в европейских странах

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к смене власти в европейских странах, поддерживая ультраправых политиков. Об этом со ссылкой на источники сообщает Euobserver.

Собеседники издания отметили, что в Вашингтоне хотят видеть в Европе «цивилизационный союз», дружественный Соединенным Штатам, а также «основанный на общей культуре, вере, семейных узах, взаимопомощи во времена раздоров и, прежде всего, на общем наследии западной цивилизации».

Ранее бывший главный экономический советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер заявил, что Европа по-прежнему очень зависит от США в экономической и оборонной сферах, чем Трамп пытается пользоваться на немецко-американских переговорах.