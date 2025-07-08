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21:47, 8 июля 2025Интернет и СМИ

Украинцы высмеяли Сырского за слова о позициях ВСУ в Курской области

«РВ»: Украинцы высмеяли Сырского за заявления о позициях ВСУ в Курской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцы в социальных сетях высмеяли главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского за заявления об «удержании ВСУ позиций в Курской области». На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Во время ставки с президентом Украины Владимиром Зеленским Сырский «подчеркнул восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ». При этом на карте Генштаба ВСУ под контролем украинской армии указан небольшой участок земли, где ранее был плацдарм, подчеркнули военкоры.

«Украинцы бред не оценили, забросав его реакциями клоунов и едкими комментариями о том, что ВСУ теряют позиции по всему фронту», — говорится в публикации «РВ».

Ранее Сырский призвал восстановить позиции украинских военных в Курской и Белгородской областях. Он принял участие в заседании Ставки Верховного главнокомандующего, где доложил о ситуации на фронте.

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