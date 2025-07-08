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13:36, 8 июля 2025Россия

Упавший на жилой дом в Казани летательный аппарат оказался российским дроном

РИА Новости: На жилой дом в Казани упал российский беспилотник
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «БИЗНЕС Online»

На жилой дом в СНТ «Дубки» в Казани упал российский беспилотник «Альтиус». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), где разрабатывался дрон.

О падении летательного аппарата на дачный участок в районе поселка Дербышки стало известно 8 июля. Изначально СМИ сообщали, что речь идет о легком двухмоторном самолете Cessna 337 Skymaster.

Как пояснил собеседник агентства, «Альтиус» совершал испытательный полет. Взлет дрона прошел штатно, однако затем неустановленные внешние средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нарушили его спутниковую навигацию. В результате для посадки беспилотник пришлось уводить на второй круг, но во время приземления произошла нештатная ситуация.

По данным пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова, пострадавших нет.

Ранее в сети появилось видео мощного пожара на месте крушения аппарата. На кадрах также видно разбросанные погнутые железные обломки, похожие на части забора.

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