В ЛНР рассказали о попадании ВСУ в огневой мешок в районе Зеленой Долины

Марочко: ВСУ попали в огневой мешок в районе Зеленой Долины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в огневой мешок в районе населенного пункта Зеленая Долина на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить тактическое положение юго-западнее Липового и северо-западнее Зеленой Долины, взяв под огневой контроль небольшой участок автомобильной трассы, ведущей в населенный пункт Шандриголово», — рассказал Марочко.

По его словам, около роты солдат ВСУ оказались в огневом мешке, лишившись путей эвакуации и отхода и оказавшись зажатыми с двух сторон.

Ранее Марочко сообщил, что взятие города Красноармейска на территории ДНР станет важным стратегическим успехом для Вооруженных сил России, поскольку город является промышленным хабом, через который проходили пути сообщения практически по всей территории Украины.