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01:30, 8 июля 2025Бывший СССР

В Раде назвали главный результат атаки России на Украину

Депутат Рады Дубинский: Атака России на Украину показали беспомощность Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Атака России на Украину после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировала беспомощность Европы. Такое мнение высказал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что европейские страны, которые обещали оказывать Киеву всестороннюю поддержку, вынуждены просить о помощи Трампа. По словам политика, Россия, нанося удары по украинской территории, превозносит американского лидера, а тот «упрочивает свое положение арбитра».

«Результат российской атаки для Трампа — его безальтернативность как центра принятия решений», — подытожил он.

Ранее Дубинский предположил, что Трамп решил позвонить Путину, чтобы принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру. Он допустил, что в дальнейшем глава Белого дома передаст Зеленскому «дорожную карту» по завершению конфликта, которую тот будет вынужден выполнить.

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