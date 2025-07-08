В России объяснили выпад Трампа против БРИКС

Сенатор Косачев: Угрозы президента Трампа БРИКС — оружие циничной конкуренции

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран, поддерживающих БРИКС, — оружие циничной конкуренции. Так выпад американского лидера против объединения объяснил член Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

По словам сенатора, подобные заявления Трампа являются бесцеремонным подавлением других центров развития и силы.

В лозунге «Сделать Америку снова великой» все отчетливее проступает вторая часть формулы — «за счет остального мира» Константин Косачев

Член Совфеда сравнил действия США с переписыванием лозунгов в «Скотном дворе» Джорджа Оруэлла — в этих лозунгах изначально говорилось о равенстве всех животных, однако позже была добавлена фраза о «большем равенстве» одних видов по сравнению с другими.

Также Косечав напомнил, что Запад пытался обвинять Россию в использовании торговли в качестве инструмента давления, однако теперь сам встал на путь политизации экономики.

Ранее эксперты в сфере экономики заявили, что из-за пошлин, которые президент США Дональд Трамп собирается ввести против БРИКС, рост ВВП России замедлится ниже двух процентов.