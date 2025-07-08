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15:32, 8 июля 2025Культура

В России ответили на отмену концерта Басты в Азербайджане

Примаков: Интерес к русской культуре сохраняется даже на Украине
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал решение официального Баку об отмене концертов ряда российских исполнителей, включая выступление рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко). Его цитирует РБК.

По словам Примакова, несмотря на запреты, русская музыка и литература продолжают оставаться востребованными на всем пространстве ближнего зарубежья. «Не оценивая идеи, которая стояла за этим решением руководства Азербайджана, спрошу: стали бы они запрещать что-то никчемное и ненужное, желая нанести нам ущерб?» — заявил он.

Политик отметил, что интерес к русской культуре сохраняется даже на Украине, где «русские рэп-исполнители до сих пор находятся в топе всех хит-парадов».

Ранее министерство культуры Азербайджана опровергло появившийся в социальных сетях документ о сотрудничестве с Россией в области культуры.

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