Риттер: Украина уже не оправится, лучше дать ей умереть

Украина уже не сможет победить Россию, поэтому Западу лучше «дать ей умереть», чем продолжать ее страдания. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Украина погибнет в любом случае. Она уже не оправится от удара. Никакие поставки уже не помогут. Лучше дать ей спокойно умереть», — сказал он.

Риттер также отметил, что Запад может и дальше продолжать поставлять оружие на Украину, чтобы Российская армия его беспрепятственно уничтожила и тем самым оставила США и европейских союзников «беззащитными на десятилетия».

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис призвал Киев смириться с утратой территорий. «Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла. Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это», — призвал он.