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00:59, 8 июля 2025Мир

В США призвали «дать Украине умереть»

Риттер: Украина уже не оправится, лучше дать ей умереть
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина уже не сможет победить Россию, поэтому Западу лучше «дать ей умереть», чем продолжать ее страдания. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Украина погибнет в любом случае. Она уже не оправится от удара. Никакие поставки уже не помогут. Лучше дать ей спокойно умереть», — сказал он.

Риттер также отметил, что Запад может и дальше продолжать поставлять оружие на Украину, чтобы Российская армия его беспрепятственно уничтожила и тем самым оставила США и европейских союзников «беззащитными на десятилетия».

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис призвал Киев смириться с утратой территорий. «Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла. Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это», — призвал он.

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