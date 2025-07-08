Риттер заявил, что НАТО пытается привести Россию к поражению

Североатлантический альянс бесполезен и должен перестать существовать, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Перестаньте говорить, что нам нужна НАТО. НАТО нам не нужна. Смысл в существовании НАТО пропал с распадом Советского Союза», — указал эксперт.

По его словам, Россия не представляет угрозы для стран-членов альянса, при этом они, в свою очередь, пытаются «привести ее к поражению и наступить ей на горло». Риттер также подчеркнул, что Москва имеет право сопротивляться направленным против нее агрессивным действиям.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к третьей мировой войне, и этого надо избежать.