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08:25, 8 июля 2025Мир

В США резко высказались о НАТО

Риттер заявил, что НАТО пытается привести Россию к поражению
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Ross / Globallookpress.com

Североатлантический альянс бесполезен и должен перестать существовать, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Перестаньте говорить, что нам нужна НАТО. НАТО нам не нужна. Смысл в существовании НАТО пропал с распадом Советского Союза», — указал эксперт.

По его словам, Россия не представляет угрозы для стран-членов альянса, при этом они, в свою очередь, пытаются «привести ее к поражению и наступить ей на горло». Риттер также подчеркнул, что Москва имеет право сопротивляться направленным против нее агрессивным действиям.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к третьей мировой войне, и этого надо избежать.

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