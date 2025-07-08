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03:10, 8 июля 2025Мир

В США заявили о наступлении времени для завершения конфликта на Украине

Аналитик МакГоверн заявил о наступлении времени для завершения конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украина идет ко дну, а худшее, что Соединенные Штаты могут для нее сделать, — давать ложные надежды. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что украинская сторона была очень расстроена результатами саммита Североатлантического альянса. «Теперь у них еще один повод есть — своего рода эмбарго, или приостановка поставок на американское вооружение. То есть Украина идет ко дну», — пояснил эксперт.

По мнению МакГоверна, наступило время для завершения конфликта. Сейчас созданы хорошие условия для переговоров, указал экс-аналитик ЦРУ. Как утверждает эксперт, Россия хочет работать с Соединенными Штатами, чтобы получить надежную сделку, и чтобы подобные события не повторились через десять, или даже пять лет.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина уже не сможет победить Россию, поэтому Западу лучше «дать ей умереть», чем продолжать ее страдания.

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