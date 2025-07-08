В ВСУ заявили о намерении продолжать мобилизацию на фоне ударов по военкоматам

Спикер ВСУ Саранцев: Мобилизация продолжается и будет продолжаться

Мобилизация на Украине продолжается и будет продолжаться, несмотря на российские удары по военкоматам. Об этом заявил спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Несмотря на все усилия врага, который стремится притормозить этот процесс или даже остановить его, мобилизация у нас продолжалась, продолжается и будет продолжаться», — заявил военный.

Он выразил надежду, что удары по территориальным центрам комплектации, которые находятся в крупных городах, побудят местных жителей активнее записываться в армию.

Ранее стало известно, что военкоматы на Украине частично переведут свою работу в онлайн-формат. Это решение было принято на фоне российских ударов по зданиям территориальных центров комплектования (аналог военкомата на Украине).