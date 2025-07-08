Вероятность масштабной войны России и НАТО оценили

Политолог Унал: Масштабная война России и НАТО маловероятна

Вероятность масштабной войны России и НАТО маловероятна, но не равна нулю из-за возможных провокаций. Такое мнение в интервью ТАСС выразил турецкий политолог Хасан Унал.

«Я не вижу сколь-либо большой вероятности такого исхода. Но, конечно, есть опасности. Страны Балтии, а также Польша находятся под контролем элит, которые все еще убеждены, что у них были большие проблемы с Россией и русскими в прошлом. Страны Балтии подходят для провокаций. Через них можно, допустим, устроить атаку беспилотников на Россию», — сказал он.

По его словам, Россия будет иметь право на ответный удар, после которого может встать вопрос о применении пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. Это, скорее всего, обернется «комичной ситуацией» из-за отказа ряда стран альянса защищать «провокатора», заключил эксперт.

Ранее Унал назвал возможный сценарий окончания конфликта на Украине. По его мнению, противостояние закончится на фронте, так как достичь урегулирования конфликта за столом переговоров не получится из-за позиции некоторых европейских государств.